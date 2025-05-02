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Происшествия

Нижегородская спортшкола проводит проверку после жестокого обращения с лошадью

03 мая 2025 10:06  [46] Происшествия
Нижегородская спортшкола проводит проверку после жестокого обращения с лошадью

Фото: архивное фото

В Нижнем Новгороде в Специализированной школе олимпийского резерва по современному пятиборью и конному спорту имени И.А. Сои проводится внутренняя служебная проверка после инцидента с участием трёх несовершеннолетних воспитанников.

По информации Министерства спорта Нижегородской области, дети нарушили технику безопасности и правила обращения с лошадьми во время занятий. В результате пострадало животное — лошади по кличке Иоланта были нанесены телесные повреждения.

У животного зафиксированы ссадины в области головы и потертости в районе грудной клетки. Лошади была своевременно оказана ветеринарная помощь. В настоящее время её состояние оценивается как удовлетворительное: Иоланта получает необходимый рацион и спокойно взаимодействует с людьми.

Нарушившие правила ученики временно отстранены от тренировочного процесса. На 5 мая 2025 года назначено заседание педагогического совета, на котором будет рассмотрен вопрос об их возможном отчислении из школы.

Кроме того, в учреждении проводится проверка действий тренера, ответственного за данную группу, а также администратора школы. По итогам разбирательства может быть принято решение о применении дисциплинарных мер.

Как подчеркнули в Министерстве спорта, подобное обращение с животными недопустимо. В связи с этим с руководством СШОР проведены дополнительные совещания, организован внеплановый инструктаж для всего тренерского и административного состава, а также запущен цикл профилактических бесед с обучающимися.

Ранее стало известно, что прокуратура и полиция Нижегородской области проведут проверки после появления в СМИ информации о жестоком обращении с животным со стороны несовершеннолетних.  Сообщалось, что три девочки побили лошадь, потому что животное им не подчинилось, когда они хотели покататься. Свои действия они снимали на видео.

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Теги:
Животные Спортивная школа
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