Жестокость без повода: почему люди издеваются над животными Общество

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Недавно Нижний Новгород потрясла жуткая история: в квартире местного жителя — мужчины в шинели — обнаружили более десяти трупов животных и части тел, аккуратно разложенные по пакетам. Выживших котят и щенков, которые выглядели как живые трупы, забрали зооактивисты. Предполагается, что мужчина ставил на них опыты.

Позже в квартире его матери нашли еще один "склад смерти" — мертвых котят, тело щенка, фрагменты животных и банку с ушками и хвостиком. У всех погибших зверей были выколоты глаза. По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело.

Редакция НИА "Нижний Новгород" решила разобраться, откуда берется такая жестокость. Почему люди причиняют боль тем, кто не может дать отпор? Когда чаще всего проявляются садистские наклонности? И можно ли распознать потенциального живодера до того, как случится беда? На эти и другие вопросы по нашей просьбе ответила практикующий психолог Дарья Золотова.

Почему люди издеваются над животными?

По словам эксперта, подобные акты агрессии — это способ "выплеснуть" внутреннее напряжение и злость. Беззащитное животное не способно ответить, не может пожаловаться, не нанесёт ответного вреда — потому становится "удобной мишенью".

"Такое поведение может быть проявлением расстройства личности. Люди с подобными нарушениями не воспринимают животное как живое существо — для них это просто объект. Они не испытывают сочувствия, вины, сострадания. А порог агрессии у них очень низкий: для вспышки ярости достаточно малейшего повода", — пояснила Золотова.

Она добавила, что на формирование садистских наклонностей влияет сочетание психологических, социальных, генетических и культурных факторов. Но для их активации, как правило, нужен мощный триггер — чаще всего это пережитое в детстве насилие.

Когда проявляются первые признаки?

Согласно ряду исследований, пик жестокого обращения с животными приходится на возраст от 11 до 16 лет. Причем чаще всего такие действия совершаются в компании сверстников — давление группы и чувство безнаказанности делают свое дело.

Причинение вреда может распространяться и на людей: это могут быть издевательства над одноклассниками, нападения на пожилых или уязвимых.

Как распознать потенциального садиста?

Психолог советует обратить внимание на несколько характерных черт в поведении:

1. Человек унижает тех, кто слабее, даже словами.

2. Не испытывает вины или сочувствия, а наоборот — получает удовольствие от чужих страданий.

3. Манипулирует окружающими через запугивания и угрозы.

4. Проявляет интерес к темам насилия — будь то фильмы, книги или обсуждения.

Во внешнем поведении могут выдать: пренебрежительный тон, демонстрация власти в голосе и жестах, едва заметная улыбка при рассказах о жестоких сценах.

Что делать, если рядом — живодер?

Если вы замечаете жестокое обращение с животными со стороны близкого или родственника, не стоит игнорировать это. Дарья Золотова настоятельно рекомендует обратиться за помощью к психотерапевту: такие действия могут быть следствием глубокой психологической травмы.

Есть ли связь между насилием над животными и убийствами?

На вопрос о том, может ли живодер стать потенциальным убийцей, психолог ответила, что для однозначных выводов необходимы исследования. Однако некоторые данные уже существуют.

"Есть исследования, в том числе Института психиатрии имени Сербского, которые показали: свыше 85% подростков, совершивших тяжкие преступления, ранее издевались над животными", — отметила Дарья Золотова.