На содержание дороги Р-158 в Нижегородской области направят 673,6 млн рублей Общество

На содержание участков дороги Р-158 в Нижегородской области направят 673,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Заказчиком выступает ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород". Речь идет о трех участках дороги: 14 - 138-й км, 143 – 165 км и 171 – 249 км. Их общая протяженность составляет 223,8 км.

Заявки принимаются до 15 мая.

Отметим, что конкурс объявлен повторно. Ранее сообщалось, что на содержание трех федеральных трасс выделено более 2 млрд рублей, в том числе 673,6 – на участок Р-158.