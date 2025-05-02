На содержание дороги Р-158 в Нижегородской области направят 673,6 млн рублей

На содержание участков дороги Р-158 в Нижегородской области направят 673,6 млн рублей. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.
Заказчиком выступает ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород". Речь идет о трех участках дороги: 14 - 138-й км, 143 – 165 км и 171 – 249 км. Их общая протяженность составляет 223,8 км.
Заявки принимаются до 15 мая.
Отметим, что конкурс объявлен повторно. Ранее сообщалось, что на содержание трех федеральных трасс выделено более 2 млрд рублей, в том числе 673,6 – на участок Р-158.
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