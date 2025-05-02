Салют в День Победы запустят сразу в пяти точках Нижнего Новгорода

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В День Победы нижегородцы смогут увидеть праздничные салюты сразу в нескольких районах города. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале.
Градоначальник опубликовал список локаций, где 9 мая в 22:00 прогремят залпы.
Салюты пройдут по следующим адресам:
Посмотреть полную программу празднования Дня Победы-2025 (0+) можно на нашем сайте.
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