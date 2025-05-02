Салют в День Победы запустят сразу в пяти точках Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева В День Победы нижегородцы смогут увидеть праздничные салюты сразу в нескольких районах города. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале. Градоначальник опубликовал список локаций, где 9 мая в 22:00 прогремят залпы. Салюты пройдут по следующим адресам: Автозаводский район — парковое озеро на улице Героя Смирнова;

Ленинский район — бульвар Заречный;

Московский район — у Дворца спорта "Юность";

Сормовский район — набережная Юбилейного бульвара;

Нижегородский и Канавинский районы — акватория Волги. Посмотреть полную программу празднования Дня Победы-2025 (0+) можно на нашем сайте. У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

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