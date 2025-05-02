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Культура и отдых

Салют в День Победы запустят сразу в пяти точках Нижнего Новгорода

03 мая 2025 17:56  [3] Культура и отдых
Салют в День Победы запустят сразу в пяти точках Нижнего Новгорода

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В День Победы нижегородцы смогут увидеть праздничные салюты сразу в нескольких районах города. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале.

Градоначальник опубликовал список локаций, где 9 мая в 22:00 прогремят залпы.

Салюты пройдут по следующим адресам:

  • Автозаводский район — парковое озеро на улице Героя Смирнова;
  • Ленинский район — бульвар Заречный;
  • Московский район — у Дворца спорта "Юность";
  • Сормовский район — набережная Юбилейного бульвара;
  • Нижегородский и Канавинский районы — акватория Волги.

Посмотреть полную программу празднования Дня Победы-2025 (0+) можно на нашем сайте.

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Теги:
9 мая День Победы Салют
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