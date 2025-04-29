Выяснилось, где запретят продажу алкоголя в Нижнем Новгороде 9 Мая

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В Нижнем Новгороде временно запретят продажу алкогольной продукции и напитков в стеклянной таре рядом с зонами проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития предпринимательства.
Ограничение будет действовать в радиусе 500 метров от площадок, где пройдут массовые торжества.
Под запрет попадают следующие территории:
Ранее сообщалось, что 9 мая по Нижнему Новгороду будут курсировать бесплатные автобусы, на которых горожане смогут добраться до мест празднования.
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