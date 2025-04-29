Выяснилось, где запретят продажу алкоголя в Нижнем Новгороде 9 Мая Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде временно запретят продажу алкогольной продукции и напитков в стеклянной таре рядом с зонами проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития предпринимательства.

Ограничение будет действовать в радиусе 500 метров от площадок, где пройдут массовые торжества.

Под запрет попадают следующие территории:

парк Победы на набережной Гребного канала;

ФОК "Юность";

ФОК "Мещерский";

парк "Швейцария";

Автозаводский ПКиО;

парк "Дубки";

парк "Светлоярский".

Ранее сообщалось, что 9 мая по Нижнему Новгороду будут курсировать бесплатные автобусы, на которых горожане смогут добраться до мест празднования.