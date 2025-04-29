На проезд в нижегородских электричках появились льготы с 25 апреля
Отопление в Нижнем Новгороде отключат 5 мая
Четыре украинских дрона сбили над Нижегородской областью
Как будут работать нижегородские поликлиники в майские праздники
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
30 апреля 2025 17:34  [59] Выяснилось, где запретят продажу алкоголя в Нижнем Новгороде 9 Мая
30 апреля 2025 17:20  [76] Нижегородцам рассказали, что посмотреть в майские праздники всей семьей
30 апреля 2025 16:29  [113] INTERVALS в свете медиаискусства: чем запомнился один из крупнейших арт-фестивалей в России
30 апреля 2025 15:42  [112] Максим Лубяной: "INTERVALS — это признанное и респектабельное мероприятие"
30 апреля 2025 15:16  [122] Андрей Самсонов: "Фестиваль INTERVALS с каждым годом становится все масштабнее"
30 апреля 2025 15:00  [148] 450 тысяч зрителей собрал в Нижнем Новгороде "INTERVALS — 2025"
30 апреля 2025 07:00  [239] 192 млн рублей выделяют на благоустройство берега реки Сатис в Сарове
29 апреля 2025 21:00  [249] Международная акция "Синий платочек Победы" объединила нижегородцев
29 апреля 2025 18:36  [363] Певица Алёна Апина выступит в нижегородской "Швейцарии" 1 мая
29 апреля 2025 13:00  [780] Проект восстановления объектов мельницы Башкирова одобрила госэкспертиза
Культура и отдых

Выяснилось, где запретят продажу алкоголя в Нижнем Новгороде 9 Мая

30 апреля 2025 17:34  [59] Культура и отдых
Продажу алкоголя ограничат возле мест празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде временно запретят продажу алкогольной продукции и напитков в стеклянной таре рядом с зонами проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте развития предпринимательства.

Ограничение будет действовать в радиусе 500 метров от площадок, где пройдут массовые торжества. 

Под запрет попадают следующие территории:

  • парк Победы на набережной Гребного канала;
  • ФОК "Юность";
  • ФОК "Мещерский";
  • парк "Швейцария";
  • Автозаводский ПКиО;
  • парк "Дубки";
  • парк "Светлоярский".

Ранее сообщалось, что 9 мая по Нижнему Новгороду будут курсировать бесплатные автобусы, на которых горожане смогут добраться до мест празднования. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
9 мая День Победы Праздники
Поделиться:
Новости по теме
29 апреля 2025 15:42  [340] Где смотреть салют на 9 Мая в Нижнем Новгороде
29 апреля 2025 09:50  [339] Мемориал "Вечный огонь" в Нижегородском кремле открыт после капремонта
28 апреля 2025 19:17  [1213] Появилась полная программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде
29 апреля 2025 15:20  [857] Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Репетиция
29 апреля 2025 15:20Как прошла репетиция парада Победы в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph