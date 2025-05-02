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Общество

Похудевшего пса Кругетса из Нижнего Новгорода хотели увезти за границу

04 мая 2025 10:14  [52] Общество
Похудевшего пса Кругетса из Нижнего Новгорода хотели увезти за границу

Фото: "Сострадание НН"

Пес Кругетс, ставший известным благодаря борьбе с ожирением, по-прежнему находится под опекой волонтеров в Нижнем Новгороде. Недавно сразу два человека изъявили желание забрать собаку к себе, сообщает издание SHOT.

Один из потенциальных хозяев оказался в преклонном возрасте и не смог бы обеспечить должный уход за животным с особыми потребностями. Второй желающий проживает за границей и планировал увезти Кругетса за пределы России. Однако волонтеры приняли решение не передавать пса ни одному из них, руководствуясь интересами и безопасностью животного.

Тем временем Кругетс продолжает терять вес. За последние месяцы он сбросил еще 2 кило и теперь весит 46,7 кг. По словам волонтеров, собаке предстоит похудеть еще на 5-6 килограммов, так как из-за проблем с суставами его оптимальный вес не должен превышать 40 кг.

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Теги:
Иностранцы Собаки
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