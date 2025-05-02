Салют на День Победы запустят с пяти точек Нижнего Новгорода
Как День Победы отметят в районах Нижнего Новгорода
Где не будут продавать алкоголь в Нижнем Новгороде 9 мая
Портреты для "Бессмертного полка" можно распечатать бесплатно
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 мая 2025 09:50  [51] Речной маршрут между Нижним Новгородом и Дзержинском запустят с 5 мая
05 мая 2025 09:34  [58] Когда в Нижнем Новгороде ожидаются новые магнитные бури
05 мая 2025 08:52  [108] Роспотребнадзор опровергнул запрет полевых кухонь на акциях к 9 Мая
04 мая 2025 21:37  [2713] Пассажиры "Александра Радищева" доставлены в Нижний Новгород после ЧП с якорем
04 мая 2025 16:09  [998] Огромные пробки образовались на въездах в Нижний Новгород 4 мая
04 мая 2025 15:00  [733] Пасмурная и дождливая погода ждет нижегородцев на неделе с 5 по 11 мая
04 мая 2025 14:15  [411] Еще одна короткая рабочая неделя ждет нижегородцев в мае
04 мая 2025 12:30  [325] 256 млн рублей направят на капремонт двух школ в Нижнем Новгороде
04 мая 2025 12:04  [997] Нижегородцев просят не вызывать врача с температурой ниже 38°C
04 мая 2025 11:46  [1047] Опубликована программа празднования 80-летия Победы в районах Нижнего Новгорода
Общество

Когда в Нижнем Новгороде ожидаются новые магнитные бури

05 мая 2025 09:34  [58] Общество
Когда в Нижнем Новгороде ожидаются новые магнитные бури

Фото: pixabay.com

Магнитное поле снова неспокойно, и это может отразиться на самочувствии нижегородцев. По данным сервиса my-calend.ru, 5 мая ожидается магнитная буря интенсивностью 4 балла.

Уровень геомагнитной активности считается низким, однако у метеозависимых людей возможны неприятные симптомы. В течение дня могут возникать головная боль, головокружение и общее чувство усталости. Некоторые также могут ощутить снижение концентрации, сонливость и ухудшение работоспособности.

Завтра, 6 мая, магнитные возмущения будут небольшими и почти не повлияют на нижегородцев.

Следующий ощутимой всплеск солнечной активности прогнозируется на 7 мая. Ожидается буря такой же силы — 4 балла. В этот день также возможны легкие недомогания: слабость, головная боль, снижение внимания и повышенная утомляемость.

Магнитное поле сохранит похожую активность 8 и 9 мая, а вот к 11 мая ожидается уже умеренная геомагнитная буря.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Астрономия Здоровье Погода
Поделиться:
Новости по теме
30 марта 2025 13:00  [863] Нижегородцы наблюдали частичное солнечное затмение 29 марта
23 марта 2025 14:54  [926] Северное сияние видели ночью нижегородцы
23 января 2025 10:18  [737] Редчайший "чёрный выброс" произошёл на Солнце
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
02 мая 2025 16:28Труженикам тыла посвящается: в Манеже новая выставка к 80-летию Победы
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph