Когда в Нижнем Новгороде ожидаются новые магнитные бури Общество

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Магнитное поле снова неспокойно, и это может отразиться на самочувствии нижегородцев. По данным сервиса my-calend.ru, 5 мая ожидается магнитная буря интенсивностью 4 балла.

Уровень геомагнитной активности считается низким, однако у метеозависимых людей возможны неприятные симптомы. В течение дня могут возникать головная боль, головокружение и общее чувство усталости. Некоторые также могут ощутить снижение концентрации, сонливость и ухудшение работоспособности.

Завтра, 6 мая, магнитные возмущения будут небольшими и почти не повлияют на нижегородцев.

Следующий ощутимой всплеск солнечной активности прогнозируется на 7 мая. Ожидается буря такой же силы — 4 балла. В этот день также возможны легкие недомогания: слабость, головная боль, снижение внимания и повышенная утомляемость.

Магнитное поле сохранит похожую активность 8 и 9 мая, а вот к 11 мая ожидается уже умеренная геомагнитная буря.