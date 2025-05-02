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Общество

Врач посоветовал нижегородцам пить кефир, как Путин

05 мая 2025 10:29  [86] Общество
Врач посоветовал нижегородцам пить кефир, как Путин

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным рассказал, что время от времени позволяет себе выпить кефир перед сном. Это признание вызвало интерес у главного редактора ИА "Стационар-Пресс" Алексея Никонова, который обратился к медицинскому сообществу с просьбой прокомментировать такую привычку главы государства и дать рекомендации нижегородцам по употреблению кефира.

Врач Антон Симонов отметил, что стакан кефира на ночь — это не просто безобидное удовольствие, а полезная и здоровая привычка. По его словам, кисломолочный напиток способствует нормализации пищеварения, снижает чувство голода и может положительно влиять на качество сна.

Кроме того, Симонов обратил внимание на то, что кефир становится все более популярным за пределами России. Многие зарубежные блогеры заменяют им ужин, добиваясь снижения веса, а некоторые отмечают его способность стабилизировать уровень сахара в крови.

"И здесь блогеры абсолютно правы. Кефир стимулирует перистальтику кишечника, что делает его отличным средством профилактики запоров. Благодаря антибактериальным свойствам он оказывает выраженное противовоспалительное действие на желудочно-кишечный тракт", — пояснил Симонов.

Он также поделился с нижегородцами рекомендациями, как пить кефир с максимальной пользой. Врач подчеркнул, что важно выбирать именно натуральный кефир, а не кефирные продукты с добавками. "Живой" кефир сохраняет свои полезные свойства не дольше трех суток, а наибольшее количество полезных бактерий содержит суточный напиток.

"Не стоит пить кефир из холодильника или перегретый — такие температуры уничтожают вск ценное в продукте. Идеальный вариант — кефир комнатной температуры", — добавил Симонов.

Ранее нижегородцев попросили не вызывать врача на дом при температуре ниже 38 градусов.

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Теги:
Врачи Медицина и здоровье
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