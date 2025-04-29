Минздрав: нижегородцы с фенилкетонурией получают лечебную смесь без перебоев Общество

В Нижегородской области сохраняется стабильное обеспечение специализированной лечебной смесью для пациентов с фенилкетонурией, заявили в региональном минздраве. Там заверили: перебоев с поставками не зафиксировано, необходимый объем продукта имеется в наличии в полном объеме.

На данный момент под наблюдением врачей-специалистов находятся более 80 детей и двое взрослых, страдающих этим редким наследственным заболеванием. Назначение лечебной смеси осуществляется индивидуально — с учетом потребностей каждого пациента в белках, жирах и углеводах.

Некоторые родители пациентов обращались с жалобами, касающимися вкусовых особенностей определенных марок смеси. Однако специалисты подчеркивают: все доступные на рынке смеси имеют идентичный состав и взаимозаменяемы. Смена производителя не приводила к ухудшению состояния здоровья ни у одного пациента.

В настоящее время профильные ведомства уже начали подготовку к закупке необходимого объема лечебного питания на второе полугодие 2025 года.

Ранее сообщалось, что нижегородские больницы получат 30 новых автомобилей скорой помощи.