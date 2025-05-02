Нижегородцам показали строящийся Сталин-центр на Бору Общество

Фото: НРО КПРФ

Работы по строительству историко-просветительского Сталин-центра в Нижегородской области выходят на финишную прямую, сообщает пресс-служба НРО КПРФ.

В музее будут залы с экспозициями, рассказывающими о разных периодах жизни руководителя СССР. Как уточнил депутат Госдумы Владислав Егоров, сотни экспонатов собраны и готовы к демонстрации после открытия центра. Также он добавил, что в здании продолжаются отделочные работы.

Кстати, 9 Мая над зданием центра будет поднят флаг СССР. Кроме того, у первого в Нижегородской области памятника Иосифу Сталину, открытого на Бору в 2020 году, состоится церемония возложения цветов.

Ранее сообщалось, что еще один памятник Сталину может появиться в Нижнем Новгороде. Окончательное решение об установке будет принято в июне.