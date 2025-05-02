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Общество

Нижегородцам показали строящийся Сталин-центр на Бору

05 мая 2025 10:38  [137] Общество
Нижегородцам показали строящийся Сталин-центр на Бору

Фото: НРО КПРФ

Работы по строительству историко-просветительского Сталин-центра в Нижегородской области выходят на финишную прямую, сообщает пресс-служба НРО КПРФ.

В музее будут залы с экспозициями, рассказывающими о разных периодах жизни руководителя СССР. Как уточнил депутат Госдумы Владислав Егоров, сотни экспонатов собраны и готовы к демонстрации после открытия центра. Также он добавил, что в здании продолжаются отделочные работы. 

Кстати, 9 Мая над зданием центра будет поднят флаг СССР. Кроме того, у первого в Нижегородской области памятника Иосифу Сталину, открытого на Бору в 2020 году, состоится церемония возложения цветов.

Ранее сообщалось, что еще один памятник Сталину может появиться в Нижнем Новгороде. Окончательное решение об установке будет принято в июне.

 

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Теги:
9 мая КПРФ Памятники
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