Нижегородцам показали строящийся Сталин-центр на Бору

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Работы по строительству историко-просветительского Сталин-центра в Нижегородской области выходят на финишную прямую, сообщает пресс-служба НРО КПРФ.
В музее будут залы с экспозициями, рассказывающими о разных периодах жизни руководителя СССР. Как уточнил депутат Госдумы Владислав Егоров, сотни экспонатов собраны и готовы к демонстрации после открытия центра. Также он добавил, что в здании продолжаются отделочные работы.
Кстати, 9 Мая над зданием центра будет поднят флаг СССР. Кроме того, у первого в Нижегородской области памятника Иосифу Сталину, открытого на Бору в 2020 году, состоится церемония возложения цветов.
Ранее сообщалось, что еще один памятник Сталину может появиться в Нижнем Новгороде. Окончательное решение об установке будет принято в июне.
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