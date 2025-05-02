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Происшествия

Драгдилера с 15 кг наркотиков задержали в Нижегородской области

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Драгдилера с 15 кг наркотиков задержали в Нижегородской области

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с полицейскими из Семеновского округа задержали жителя Дзержинска. Мужчина подозревается в попытке сбыта наркотических веществ в крупном объеме, сообщили в пресс-службе полицейского главка. 

По предварительным данным, в 2023 году задержанный получил предложение о незаконной деятельности через мессенджер. Анонимный куратор перечислил ему средства на покупку частного дома в поселке Фанерное Семеновского округа. После этого через тайники-закладки подозреваемому были переданы компоненты и оборудование для изготовления наркотиков.

Произведенные вещества мужчина фасовал на мелкие партии, а затем передавал координаты закладок куратору. Как утверждает сам задержанный, за полтора года ему удалось распространить около 100 кг запрещенных веществ.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, в ходе обыска дома были обнаружены и изъяты полимерный пакет с веществом, впоследствии идентифицированным как синтетический наркотик альфа-PVP массой около 6,5 кг, а также другие емкости с белым порошком общей массой порядка 15 кг.

Кроме того, полицейские нашли 150 пластиковых канистр с жидкостью общим объемом около 2500 литров, лабораторное оборудование и другие предметы, имеющие значение для следствия. Все изъятое направлено на экспертизу в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Нижегородской области.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемый помещен в СИЗО. 

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Теги:
МВД Наркотики Семеновский городской округ
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