Расселенная двухэтажка сгорела на улице Энтузиастов в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

На улице Энтузиастов в Нижнем Новгороде сгорел деревянный дом. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Отмечается, что дом расселен. Площадь пожара составила 150 кв. метров. На его тушение привлекли 32 специалисты и 8 единиц техники. Обошлось без пострадавших.

Причину случившегося предстоит установить дознавателям МЧС.

Отметим, что здание находится в районе, который будет застроен в рамках КРТ московским девелопером "Самолет". Он вложит в строительство жилого квартала в Нижнем Новгороде 14 млрд рублей. Жилой район расположится в границах улиц Дружбы, Энтузиастов и Самочкина. Проект КРТ рассчитан на 15 лет, и будет реализовываться в четыре этапа, на каждом из которых будет вестись снос ветхих объектов - всего 39 зданий.

Ранее сообщалось, что пожар уничтожил дом на Матросской, на снос которого выделили 700 тысяч рублей.