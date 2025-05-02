Число изнасилований резко выросло в Нижегородской области с начала года Происшествия

Число изнасилований резко выросло в Нижегородской области за три месяца 2025 года, следует из отчета регионального управления МВД.

По официальным данным, с января по март зарегистрировано 25 подобных преступлений — это на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди других видов правонарушений также наблюдается рост. В частности, количество преступлений, связанных с угрозой убийством, увеличилось на 21% (175 случаев). Число побоев выросло на 24% — до 21 зарегистрированного эпизода.

Значительный рост отмечен и в сфере имущественных преступлений. Так, почти 2,2 тысячи преступлений связаны с мошенничеством — это на 14% больше, чем в прошлом году. Число угонов транспортных средств увеличилось на 89% (17 случаев).

Ранее сообщалось, что таксист-мигрант осудили на 10 лет на 10 лет за изнасилование несовершеннолетней в Нижегородской области.