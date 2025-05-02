Суд взыскал 332 млн рублей за ущерб почвам в Уренском районе Общество

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по Нижегородской области и Марий Эл

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск Межрегионального управления Росприроднадзора и постановил взыскать более 332 млн рублей за ущерб, нанесённый почвам в Уренском районе.

Претензии ведомства касались деятельности мусороперегрузочной станции, работавшей под управлением бывшего регионального оператора ООО "ЭкоСтандарт". Объект находился рядом с деревней Шишкино и был предназначен для временного накопления отходов, поступающих на последующую переработку и захоронение на полигоне в Городце.

Однако предприятие нарушило установленные границы размещения отходов и организовало свалку за пределами разрешённой зоны. В течение длительного времени Росприроднадзор направлял в адрес компании предостережения, а также привлекал к ответственности подрядчика, занимавшегося транспортировкой отходов. Тем не менее, нарушения устранены не были.

В 2023 году на территории станции было проведено комплексное обследование с участием сотрудников УФСБ по Нижегородской области. Специалисты зафиксировали, что площадь загрязнения превысила 14 тысяч квадратных метров, а объём отходов составил более 39 тысяч кубометров.

На основании этих данных был рассчитан ущерб и предъявлены требования о его возмещении. Ответственность по делу вменялась сразу трём юридическим лицам — ООО "ЭкоСтандарт", ООО "Мехуборка Регионы" и ООО "Экопром". Добровольно компенсировать вред компании отказались.

Суд подтвердил правомерность требований Росприроднадзора. Сумма взыскания в полном объёме должна поступить в бюджет Уренского округа, где был нанесён экологический ущерб.

Пока решение суда не вступило в законную силу.