Число террористических преступлений растет в Нижегородской области Происшествия

Общее количество зарегистрированных преступлений в регионе выросло на 2,8% за первые три месяца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Незначительное снижение зафиксировано в категории преступлений против личности — число таких правонарушений сократилось на 1,6% (с 1093 до 1076 случаев).

В частности, стало меньше убийств (-8,6%), причинений тяжкого вреда здоровью (-1,2%), средней тяжести (-31,5%) и легкого вреда (-10,3%).

Однако число изнасилований выросло сразу на 66,7%. Количество побоев увеличилось на 23,5%, а угроз убийством — на 20,5%.

Более того, правоохранители зафиксировали увеличение числа преступлений террористического характера. В период с января по март текущего года известно о девяти деяний такого характера (4 случая в 2024 году).

Сообщается также о пяти преступлениях экстремистской направленности, в прошлом году за аналогичный период случаев было всего три.

Ранее нижегородский писатель Захар Прилепин рассказал, что еще три человека, участвовавших в покушении на его жизнь, остаются на свободе.