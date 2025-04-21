Задержан нижегородец, готовивший теракт на телевышке

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Жителя Лысковского района задержали за подготовку теракта

Фото: Александр Воложанин

Жителя Лысковского района задержали за подготовку теракта, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. 

По данным правоохранителей, 50-летнего мужчину поймали сотрудники уголовного розыска региональных управлений МВД и ФСБ. Он планировал поджечь телевизионную вышку, на которой размещено оборудование мобильного оператора.

Установлено, что задержанный вступил в сговор с неизвестными лицами. Целью преступления было дестабилизировать работу государственных структур через повреждение объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. За денежное вознаграждение фигурант должен был сделать фотографии таких объектов в Лысковском районе и отправить их через мессенджер на заранее указанный номер.

В качестве предполагаемой цели он выбрал телебашню в Лыскове. Однако реализовать задуманное не удалось — мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов ещё на этапе подготовки.В его мобильном телефоне обнаружены шесть фотографий различных объектов, переданных неизвестному получателю через мессенджер.

Следователи МВД завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту). Обвиняемый заключен под стражу.

Полиция Нижегородской области обращается к гражданам с призывом не соглашаться на сомнительные предложения о подработке. В ведомстве напоминают: действия, направленные на устрашение населения, создание угрозы жизни и причинение значительного ущерба, квалифицируются как террористические акты. За подобные преступления предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее стало известно о предотвращении попытки теракта на нефтехимзаводе в Нижегородской области. 

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Теги:
Лысковский район Терроризм Уголовное дело
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