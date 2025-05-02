Мэппинг на башне и интерактив у Вечного огня напомнят нижегородцам о подвиге Победы Культура и отдых

Фото: пресс-служба dreamlaser

В Нижнем Новгороде к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне подготовили масштабные световые и мультимедийные проекты (0+).

9 мая с 20:00 до 02:00 на Дмитриевской башне Кремля вновь появится праздничный мэппинг. Световая проекция, ставшая уже традиционной частью городских торжеств, украсит историческое здание яркими образами, посвящёнными Великой Победе.

Кроме того, с 8 по 11 мая у Вечного огня в Нижегородском кремле будет работать интерактивная инсталляция под названием "Память сквозь время". Посмотреть на нее можно будет ежедневно с 12:00 до 22:00.

Инсталляция представляет собой прямоугольную конструкцию, собранную из LED-экранов с датчиками движения. Когда зритель приближается, дым на экранах начинает рассеиваться, открывая кадры военной хроники — от обороны Брестской крепости до освобождения Ленинграда и других ключевых событий войны.

Каждый фрагмент инсталляции посвящён одному из военных лет, позволяя зрителям шаг за шагом проследить путь к Победе. Благодаря технологии погружения, участники словно становятся частью исторических событий, ощущая связь времён и величие народного подвига.

Ранее появилась программа празднования (0+) Дня Победы в районах Нижнего Новгорода. А в центре города выступит Сергей Безруков (0+).

Также сообщалось, что салют запустят с пяти точек 9 мая в Нижнем Новгороде.