Изъятые у пьяных нижегородцев автомобили и байк передали в зону СВО

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Сотрудники ФССП по Нижегородской области изъяли у водителей, осуждённых за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, несколько транспортных средств. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
В рамках исполнения решений суда приставы конфисковали автомобили ВАЗ 2112, ВАЗ 2114, ВАЗ 2107, а также мопед марки Motoland. Все эти транспортные средства переданы для обеспечения нужд специальной военной операции.
Как уточнили в службе, владельцы машин и мопеда признаны виновными по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Примечательно, что один из нарушителей уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Ранее у него был изъят автомобиль LADA Priora. Однако мужчина проигнорировал запрет на вождение, приобрёл мопед Motoland и вновь сел за руль в нетрезвом состоянии.
В ведомстве подчеркнули, что подобные меры направлены не только на исполнение судебных решений, но и на предупреждение повторных нарушений, создающих угрозу безопасности на дорогах.
Ранее сообщалось, что в зону СВО из Нижегородской области передали конфискованные у должников мотоциклы.
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