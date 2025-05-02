Изъятые у пьяных нижегородцев автомобили и байк передали в зону СВО Общество

Фото: ГУФССП по Нижегородской области

Сотрудники ФССП по Нижегородской области изъяли у водителей, осуждённых за повторное управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, несколько транспортных средств. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

В рамках исполнения решений суда приставы конфисковали автомобили ВАЗ 2112, ВАЗ 2114, ВАЗ 2107, а также мопед марки Motoland. Все эти транспортные средства переданы для обеспечения нужд специальной военной операции.

Как уточнили в службе, владельцы машин и мопеда признаны виновными по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Примечательно, что один из нарушителей уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Ранее у него был изъят автомобиль LADA Priora. Однако мужчина проигнорировал запрет на вождение, приобрёл мопед Motoland и вновь сел за руль в нетрезвом состоянии.

В ведомстве подчеркнули, что подобные меры направлены не только на исполнение судебных решений, но и на предупреждение повторных нарушений, создающих угрозу безопасности на дорогах.

Ранее сообщалось, что в зону СВО из Нижегородской области передали конфискованные у должников мотоциклы.