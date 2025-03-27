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Общество

Транспортная реформа в Нижнем Новгороде завершится к июню

05 апреля 2025 09:45  [79] Общество
Транспортная реформа в Нижнем Новгороде завершится к июню

Фото: Александр Воложанин

Транспортная сеть Нижнего Новгорода выходит на финальную стадию формирования. Об этом сообщили в министерстве транспорта Нижегородской области.

Последние изменения в маршрутной сети будут внедрены в апреле и мае. К июню город получит обновленную транспортную структуру, рассчитанную на долгосрочную перспективу.

С 11 апреля маршрут Т-59 перейдет на регулируемый тариф и изменит схему движения, чтобы избежать пересечения с маршрутом А-56.

Для восстановления прямой связи между микрорайоном Молитовский и проходными Автозавода и Южным шоссе, автобус А-59 начнет движение от микрорайона Юг по проспекту Ленина, с заездом на улицы Баумана и Голубева. Далее маршрут пройдет через Комсомольскую площадь, проспект Героев и улицу Чаадаева до микрорайона Новая Стройка. Это создаст новые транспортные связи между тремя микрорайонами: Юг, Молитовский и Новая Стройка.

Участок маршрута от Красного Сормово до проспекта Героев, исключенный из маршрута А-59, продолжат обслуживать автобусы А-56 и А-51.

Для жителей микрорайона "Торпедо" продлят маршрут А-65. Он будет проходить через Московский и Сормовский районы, обеспечит доступ к социальным учреждениям, ЖК "Водный мир", промышленной зоне на улице Кузбасской и заводу "Сокол" без пересадок.

Также с 11 апреля изменится маршрут А-86. Для повышения скорости движения между автовокзалом Щербинки и Сормовским, Ленинским и Московским районами, автобус будет направлен по проспекту Ленина, минуя Молитовку, затем по улице Ярошенко, мимо зоопарка "Лимпопо", и по проспекту Кораблестроителей до ЗКПД-4. Таким образом, появится прямая связь с крупнейшим зоопарком города, что будет удобно и для жителей, и для туристов. Обслуживать маршрут будут автобусы большого класса.

В рамках обновлений, маршрут А-76 с 11 апреля начнет движение по улице Чаадаева, улучшая доступ к заводу "Сокол".

С 26 мая произойдут изменения в нумерации маршрутов: т-57 станет маршрутом 78, а т-40 — маршрутом 13. В этот же день из всех маршрутных указателей исчезнут литеры "А", чтобы привести систему к единому стандарту.

Кроме того, с 26 мая перевозчики начнут работать по новым контрактам, предусматривающим более высокие требования к автобусам и соблюдению расписания.

Ранее сообщалось, дополнительные электрички начнут курсировать на Семеновском направлении по выходным дням с 19 апреля.

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Теги:
автобусы Минтранс Общественный транспорт
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