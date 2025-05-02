Нижегородским подрядчикам пригрозили штрафами в 500 тысяч рублей Общество

Подрядные организации, не восстановившие благоустройство после проведения инженерных работ и закрытия ордеров в "зимнем варианте", могут быть оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев во время инспекционного обхода Нижегородского района.

В очередной инспекции приняли участие заместитель главы городской администрации Антон Максимов, руководитель администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев, исполняющая обязанности директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Ирина Ключева, а также директор МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" Александр Саляев.

Маршрут пешей проверки включал в себя площадь Свободы, площадь Лядова, улицу Ванеева и сквер 1905 года. Чиновники мэрии осмотрели участки, где ранее проводились работы по замене инженерных сетей.

На некоторых объектах ордера на проведение работ уже закрыты, а на других это произойдёт в ближайшее время. Было подчеркнуто, что восстановление благоустройства после подобных работ должно проводиться строго по утверждённому графику.

"В течение мая сотрудники Административно-технической инспекции будут следить за выполнением этих обязательств. Если благоустройство не будет восстановлено в требуемом качестве, мы будем применять штрафные санкции. Призываю всех, кто проводил работы, обратить особое внимание на необходимость приведения территорий в порядок", — сказал мэр.

Дополнительно в ходе инспекции было принято решение о разбивке газонов на участках, где это требуется. Сотрудникам АТИ поручено обсудить с владельцами инженерных коммуникаций вопрос очистки и покраски опор освещения. Собственникам зданий рекомендовали заняться приведением в порядок фасадов и цоколей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в 2025 году планируется отремонтировать порядка 30 дорожных объектов.