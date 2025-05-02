"Аэрофлот" ввёл новые правила возврата и обмена авиабилетов Общество

Фото: пресс-служба аэропорта им. Чкалова

"Аэрофлот" обновил условия возврата и обмена авиабилетов, которые были оформлены после 28 апреля. Теперь пассажиры будут платить дополнительную комиссию за эти операции. Размер комиссии зависит от типа билета и направления полёта, сообщает телеканал "360".

Для внутренних рейсов комиссия выросла на 25% - с 2,8 тысячи рублей до 3,5 тысячи рублей за транзакцию.

Для международных перелётов размер комиссии увеличился на 20% - с 46 евро до 55 евро.

Важно отметить, что нововведение не распространяется на бесплатные билеты для детей до двух лет.

Как сообщалось ранее, все авиакомпании России с 10 января этого года предоставляют скидку в 50% на детские билеты для пассажиров в возрасте с 2 до 12 лет.