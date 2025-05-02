"Аэрофлот" ввёл новые правила возврата и обмена авиабилетов

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"Аэрофлот" обновил условия возврата и обмена авиабилетов, которые были оформлены после 28 апреля. Теперь пассажиры будут платить дополнительную комиссию за эти операции. Размер комиссии зависит от типа билета и направления полёта, сообщает телеканал "360".
Для внутренних рейсов комиссия выросла на 25% - с 2,8 тысячи рублей до 3,5 тысячи рублей за транзакцию.
Для международных перелётов размер комиссии увеличился на 20% - с 46 евро до 55 евро.
Важно отметить, что нововведение не распространяется на бесплатные билеты для детей до двух лет.
Как сообщалось ранее, все авиакомпании России с 10 января этого года предоставляют скидку в 50% на детские билеты для пассажиров в возрасте с 2 до 12 лет.
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