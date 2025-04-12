"Икар" начнет выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Абхазию с 6 мая Общество

Прямое авиасообщение между Россией и Абхазией официально возобновляется. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

Согласно информации ведомства, 3 мая в Сухум отправится первый рейс из Москвы. Его выполнит перевозчик "ЮВТ аэро". А с 6 мая авиакомпания "Икар" начнет выполнять регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум. Билеты уже доступны для покупки.

Напомним, с октября 2024 года Нижний Новгород и Сухум официально являются городами-побратимами.

Кроме того, в апреле и мае из нижегородского аэропорта стартуют и другие международные направления. Так, с 25 апреля запланированы рейсы в Стамбул, а весной откроется авиасообщение с Батуми и Тбилиси.