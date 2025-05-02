Нижегородская поликлиника №21 завершила масштабное обновление помещений Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В городской поликлинике №21 Нижнего Новгорода завершён очередной этап капитального ремонта, охвативший сразу несколько ключевых подразделений учреждения. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

С октября 2024 года по апрель 2025 года в здании были полностью обновлены второй этаж и частично — третий. После ремонта пациентов встречают современные терапевтический блок, отделение физиотерапии, службы неврологии и эндокринологии, а также рентген-кабинет.

Кроме того, изменения коснулись лаборатории, центрального стерилизационного отделения, раздевалки для сотрудников травмпункта, аптечного пункта и всех лестничных пролётов.

Как рассказала главный врач поликлиники Наталья Балясникова, работы проводились в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется в составе национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Ранее в поликлинике уже были отремонтированы входная группа, травмпункт и первый этаж. Всего за последние два года на обновление учреждения направили более 30 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов.

По словам главврача, при проектировании ремонта особое внимание уделялось не только функциональности, но и удобству для пациентов и персонала. Просторные коридоры, современная мебель и понятная навигация стали важными элементами нового облика учреждения. Логистика медучреждения выстроена с учетом потребностей пациентов. Например, рядом расположены кабинеты врачей, к которым часто обращаются пожилые люди: гериатра, кардиолога, ревматолога, а также кабинет функциональной диагностики.

Для пациентов с ограниченной подвижностью установлен специальный пандус, ведущий прямо в травмпункт. Там же, на первом этаже, размещён и рентген-кабинет, что позволяет минимизировать перемещения для пострадавших.

Травмпункт работает круглосуточно и принимает в среднем от 40 до 55 человек в день. В поликлинике дежурят шесть хирургов-травматологов, пять медсестёр и столько же рентген-лаборантов. Для персонала приобретена новая удобная мебель.

Напомним, национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи и продолжает задачи, ранее поставленные в рамках нацпроекта "Здравоохранение".