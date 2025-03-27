Капремонт больницы №28 в Нижнем Новгороде обойдется почти в 55 млн рублей Общество

На ремонт больницы №28, расположенной на улице Чаадаева в Московском районе областного центра, выделено 55,2 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно информации, будущему подрядчику предстоит выполнить капремонт первого этажа медучреждения.

Проектом контракта предусмотрены такие виды работ, как замена систем внутреннего электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также ремонт затронет отопительную систему здания и вентиляцию.

Отмечается, что все работы нужно будет выполнить до 31 августа 2025 года.

Ранее сообщалось, что на капремонт отделения больницы № 13 в Нижнем Новгороде было направлено около 41 млн рублей.

Также сообщалось, что в дзержинском стационаре №3 Нижегородского областного клинического онкологического диспансера прошли масштабные ремонтные работы.