Детское отделение ИКБ №23 Нижнего Новгорода отремонтируют за 73,9 млн рублей Общество

Фото: Александр Воложанин

Детское отделение инфекционной клинической больницы №23 Нижнего Новгорода капитально отремонтируют за 73,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В здании предстоит также заменить проводку, вентиляцию, систем водоснабжения и водоотведения, отопления и другие. Заявки принимаются до 2 апреля, итоги подведут 4 апреля.

Подрядчик должен будет завершить все работы до 14 ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что проект капремонта еще одного корпуса Нижегородской областной детской клинической больницы прошел госэкспертизу.