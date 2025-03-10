Детское отделение ИКБ №23 Нижнего Новгорода отремонтируют за 73,9 млн рублей

Фото:
Детское отделение инфекционной клинической больницы №23 Нижнего Новгорода капитально отремонтируют за 73,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
В здании предстоит также заменить проводку, вентиляцию, систем водоснабжения и водоотведения, отопления и другие. Заявки принимаются до 2 апреля, итоги подведут 4 апреля.
Подрядчик должен будет завершить все работы до 14 ноября 2025 года.
Ранее сообщалось, что проект капремонта еще одного корпуса Нижегородской областной детской клинической больницы прошел госэкспертизу.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+