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Общество

Детское отделение ИКБ №23 Нижнего Новгорода отремонтируют за 73,9 млн рублей

18 марта 2025 09:50  [127] Общество

Фото: Александр Воложанин

Детское отделение инфекционной клинической больницы №23 Нижнего Новгорода капитально отремонтируют за 73,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

В здании предстоит также заменить проводку, вентиляцию, систем водоснабжения и водоотведения, отопления и другие. Заявки принимаются до 2 апреля, итоги подведут 4 апреля. 

Подрядчик должен будет завершить все работы до 14 ноября 2025 года. 

Ранее сообщалось, что проект капремонта еще одного корпуса Нижегородской областной детской клинической больницы прошел госэкспертизу.

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Теги:
больницы Госзакупки Здравоохранение
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