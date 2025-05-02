Портреты героев ВОВ появились в транспорте Нижнего Новгорода Общество

Фото: отделение "Бессмертного полка России" в Нижегородской области

В общественном транспорте Нижнего Новгорода разместили 220 двухсторонних постеров с изображениями Героев Советского Союза — уроженцев Горьковской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По ее данным, акция проходит в рамках проекта "Бессмертный полк" (0+). Она продлится с 5 по 15 мая и приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Плакаты можно увидеть в салонах городских автобусов, трамваев, троллейбусов, вагонов метро, а также на других видах транспорта. Инициатором выступило региональное отделение "Бессмертного полка России" при поддержке правительства Нижегородской области и транспортных организаций.

Как сообщил руководитель регионального отделения "Бессмертного полка России" Сергей Малиновский, в юбилейном году к акции присоединились и представители воздушного и речного транспорта. В небо поднимутся самолеты аэроклуба имени Баранова ДОСААФ России с портретами дважды Героев Советского Союза — летчиков Арсения Ворожейкина и Василия Рязанова.

По Волге будут курсировать скоростные суда "Метеоры" и "Валдаи" с изображениями Героев Советского Союза, связанных с флотом: Николая Вилкова, Михаила Девятаева, Степана Крайнова, Григория Тупицина и Николая Фильченкова.

Нижегородский метрополитен предоставил специальный состав, каждый из пяти вагонов которого украшен портретами 30 героев-земляков. Кроме того, на кабине кремлевского фуникулера размещен плакат с логотипами 80-летия Победы и "Бессмертного полка России".

Напомним, в этом году акция "Бессмертный полк" проходит в онлайн-формате. Нижегородцы смогут выбрать наиболее удобный способ рассказать о своих героях, в том числе, разместить фото на транспорте, на стенах памяти или в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 5 и 6 мая в центре "Мой бизнес" в Нижнем Новгороде и его филиалах в 17 муниципалитетах можно бесплатно распечатать портреты семейных героев для участия в акции. Услуга предоставляется по предварительной записи или в порядке живой очереди.