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Общество

Благоустройство улицы Рождественской начнется в 2027 году

05 мая 2025 17:28  [41] Общество
Благоустройство улицы Рождественской начнётся в 2027 году

Фото: Кира Мишина

Благоустройство улицы Рождественской в Нижнем Новгороде планируется начать в 2027 году. Об этом представители администрации города сообщили в соцсети, отвечая на вопрос нижегородца.

Горожанин поинтересовался планами развития данной территории и подчеркнул, что на Рождественской не хватает зеленых насаждений.

Как пояснили в нижегородской мэрии, вопрос озеленения будет рассмотрен при планировании работ по благоустройству улицы в 2027-м и последующих годах.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском и Канавинском районах в 2025 году запланированы работы по озеленению территорий. В частности, в Нижегородском районе новые деревья высадят на набережной Гребного канала, а также на улицах Семашко, Ковалихинской, Минина и Варварской.

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Теги:
Благоустройство Деревья Нижегородский район
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