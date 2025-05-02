Благоустройство улицы Рождественской начнется в 2027 году Общество

Фото: Кира Мишина

Благоустройство улицы Рождественской в Нижнем Новгороде планируется начать в 2027 году. Об этом представители администрации города сообщили в соцсети, отвечая на вопрос нижегородца.

Горожанин поинтересовался планами развития данной территории и подчеркнул, что на Рождественской не хватает зеленых насаждений.

Как пояснили в нижегородской мэрии, вопрос озеленения будет рассмотрен при планировании работ по благоустройству улицы в 2027-м и последующих годах.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском и Канавинском районах в 2025 году запланированы работы по озеленению территорий. В частности, в Нижегородском районе новые деревья высадят на набережной Гребного канала, а также на улицах Семашко, Ковалихинской, Минина и Варварской.