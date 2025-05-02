Нижегородский банк оштрафован за нарушение процедуры обзвона должников Экономика

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность постановления УФССП России по Нижегородской области о наложении штрафа на АО "Почта Банк" за незаконные звонки родственникам должников. Об этом сообщает издание "Коммерсант-Приволжье".

Финансовая организация была признана виновной в нарушении требований закона № 230-ФЗ, регулирующего порядок возврата просроченной задолженности и защиту прав граждан. Размер штрафа составил 150 тысяч рублей.

Известно, что в 2024 году сотрудники банка без согласия звонили родственникам заемщиков, пытаясь добиться погашение долгов.

Более того, во время телефонных разговоров с самими должниками представители банка не уведомляли о записи разговора и не объясняли структуру задолженности, что также противоречит установленным нормам.

"Почта Банк" оспаривал постановление нижегородского управления, однако суд установил, что вина кредитной организации доказана. Отягчающим обстоятельством стало то, что подобные нарушения были зафиксированы повторно.

Проверка нижегородского филиала банка проводилась внепланово. Как указано в решении, инициатором проверки выступил заместитель председателя правительства России Дмитрий Григоренко.

Ранее сообщалось, что нижегородским подрядчикам, не восстановившим благоустройство после проведения инженерных работ и конца зимы, грозят штрафы до 500 тысяч рублей.