Нижегородский аэропорт снял введенные утром ограничения Общество

Фото: Александр Воложанин

Международный аэропорт Нижний Новгород имени В.П. Чкалова вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов утром 6 мая. Об этом сообщили в Росавиации.

Запрет действовал в период с 4:15 и до 6:06. После снятия мер работа аэропорта продолжилась в штатном режиме.

Сообщается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Напомним, в последний раз аэропорт приостанавливал работу в конце апреля из-за угрозы атаки БПЛА.