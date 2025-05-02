Нижегородский аэропорт снял введенные утром ограничения

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Международный аэропорт Нижний Новгород имени В.П. Чкалова вводил временные ограничения на прием и выпуск самолетов утром 6 мая. Об этом сообщили в Росавиации.
Запрет действовал в период с 4:15 и до 6:06. После снятия мер работа аэропорта продолжилась в штатном режиме.
Сообщается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Напомним, в последний раз аэропорт приостанавливал работу в конце апреля из-за угрозы атаки БПЛА.
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