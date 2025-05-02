Нижегородские власти рассказали, что будет со стипендиями детей участников СВО Общество

Назначение стипендий детям участников СВО, заключившим контракты на службу в именных подразделениях, приостановили в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно указу от 17 августа 2022 года, выплаты полагались старшеклассникам, а также студентам – детям бойцов СВО, служащих в именных подразделениях. Размер стипендий составлял 10 тысяч рублей в месяц.

На данный момент действие указа приостановлено, поскольку именные подразделения сейчас не формируются. Но стипендии указанным категориям граждан, начисленные до 30 апреля этого года, будут выплачены.

Ранее сообщалось, что рабочие места сохранятся за мобилизованными нижегородцами до конца 2025 года.