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Происшествия

Жители Дзержинска простятся с бойцом СВО Эдибеком Давлятовым

04 мая 2025 10:35  [62] Происшествия
Жители Дзержинска простятся с бойцом СВО Эдибеком Давлятовым

В Дзержинске пройдет прощание с Эдибеком Давлятовым, погибшим во время участия в специальной военной операции. О его смерти стало известно из публикаций в социальных сетях.

Как сообщают тематические сообщества, занимающиеся поиском пропавших военнослужащих, 28-летний мужчина служил на территории Луганской народной республики. По словам авторов постов, Давлятов перестал выходить на связь 16 июня 2024 года. Его боевой позывной — "Южный".

Информация о его гибели появилась только в мае 2025 года. Один из местных блогеров Алексей Алексеев сообщил, что церемония прощания с бойцом пройдет 5 мая у соборной мечети на проспекте Свердлова.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде состоялось вручение ордена Мужества семье Андрея Панова — телеоператора канала "Звезда", погибшего при выполнении служебного задания в зоне СВО.

Также мы рассказывали, что в Княгинине установили мемориальную доску в честь участника СВО Алексея Семенникова. В церемонии открытия участвовал глава региона Глеб Никитин. 

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Теги:
Военные СВО Смертность
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