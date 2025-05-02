Заплата нижегородских учителей выросла на 18% за год Общество

Фото: Александр Воложанин

Средняя предлагаемая зарплата для педагогов в Нижнем Новгороде составляет 42,1 тысячи рублей. При этом местные специалисты хотят получать на 19% выше текущих предложений работодателей. Об этом свидетельствуют данные сервиса hh.ru.

Высокий спрос на учителей сохраняется по всей стране. На рынке труда сейчас 22,7 тысячи открытых вакансий для педагогов, что на 6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Средняя предлагаемая зарплата учителя по стране достигла 54,6 тысячи рублей в первом квартале текущего года. Это на 14% выше, чем в начале 2024 года. Однако она по-прежнему отстает от ожиданий самих педагогов: согласно резюме, в среднем они рассчитывают на доход выше 60,4 тысячи рублей.

В Нижегородской области рост заработной платы составил 18%, но педагоги хотят получать больше.

С точки зрения спроса на специалистов, лидируют учителя английского языка — на них приходится около 27% всех вакансий в сфере образования. Второе место занимают преподаватели математики (15%), а третье — учителя физической культуры (4%).

Ранее сообщалось, что нижегородским сотрудникам скорой помощи предлагают зарплату в 70 тысяч рублей.