Владимир Радченко: "Наша задача — замотивировать молодых педагогов" Общество

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Сфера дополнительного образования детей активно развивается в Нижнем Новгороде. О способах привлечения молодых специалистов, а также о кадровом голоде рассказал директор департамента образования Владимир Радченко на брифинге "Развитие системы дополнительного образования в Нижнем Новгороде", который посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Дефицит кадров, наблюдающийся сейчас во всех отраслях экономики, затронул и сферу дополнительного образования. Чаще всего это связано со старением коллективов, большое количество профессионалов уже выходит на пенсию. Поэтому ведется активная работа по привлечению молодых специалистов.

"Молодые педагоги идут к нам на работу, желая себя попробовать и увидеть в практике. А наша задача их замотивировать и удержать", - рассказал Радченко.

По словам чиновника, для удержания молодых учителей вводятся различные меры поддержки, как финансовые в виде грантов, так и мотивационные программы, где они могут повысить свое профессиональное мастерство. Еще одной формой поддержки будущих учителей является целевое обучение. По итогам 2024 года показатель ушедших молодых учителей значительно уменьшился, педагоги все чаще остаются работать в учебных заведениях на долгий срок.

Отмечается, что после вузов молодые педагоги чаще всего выбирают учреждения дополнительного образования нежели обычные школы. Это связано не только с заработной платой и более гибким графиком работы, но и с интересом самих специалистов к такому формату. Именно дети выбирают направление дополнительного образования, которое им интересно, соответственно педагоги занимаются с уже замотивированными учениками.

Средняя зарплата педагогов дополнительного образования по итогам первого квартала 2025 года составила 61 тысячу рублей.

Вся отрасль образования испытывает дефицит кадров. Эта тенденция наблюдается не только в Нижнем Новгороде, но и по стране.

"Если даже на сегодняшний день в линейке услуг любого центра дополнительного образования какая-то направленность западает, мы либо переучиваем педагогов, либо обучаем их дополнительным компетенциям, закрывая вакантную должность", - добавил он.

На сегодняшний день доля внутреннего совмещения должностей в дополнительном образовании составляет 1,4.