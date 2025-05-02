Прилепин вспомнил погибшего соратника во вторую годовщину покушения Общество

Писатель и общественный деятель из Нижнего Новгорода Захар Прилепин опубликовал памятный пост 6 мая. Ровно два года назад было совершено покушение на него.

В своем Telegram-канале нижегородец вспомнил погибшего друга и боевого товарища Александра Шубина. Прилепин разместил портрет боевого товарища, написанный художником Алексеем Крюковым. На картине, созданной в 2025 году, Александр Шубин изображен с оружием в руках на фоне звездного неба. Художник передал образ бойца, каким его запомнили близкие и соратники.

"2 года. Победа и память", — кратко подписал публикацию Прилепин, подчеркнув значимость этой даты и память о погибшем товарище.

Напомним, что покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая 2023 года в Борском районе Нижегородской области. В результате Прилепин получил многочисленные травмы, а его соратник Александр "Злой" Шубин погиб, ему посмертно был присвоен орден Мужества.