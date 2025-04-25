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Происшествия

Прилепин рассказал, что еще три фигуранта его дела не задержаны

26 апреля 2025 07:29  [112] Происшествия
Прилепин рассказал, что еще три фигуранта его дела не задержаны

В деле о покушении на нижегородского писателя, подполковника Росгвардии Захара Прилепина фигурируют еще три человека. Их пока не задержали, сообщил Прилепин в интервью ТАСС

Напомним, что 6 мая в Борском округе на противотанковой мине подорвалась машина Захара Прилепина. В момент взрыва в авто помимо писателя находился его боевой товарищ Александр Шубин с позывным "Злой". Молодой мужчина скончался на месте, а владелец автомобиля получил множественные переломы. Его на вертолете доставили в больницу, где впоследствии провели несколько операций. 

По горячим следам был задержан исполнитель заказа - украинец Александр Пермяков (впоследствии его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В сентябре 2024 года суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. А в январе 2025-го осужденный попросил его лишить гражданства РФ. 

26 апреля 2025 года ТАСС опубликовало короткое видео с писателем. В нем он рассказывает, что у осужденного Пермякова было три сообщника, которые до сих пор гуляют на свободе. 

"Причем один - студен нижегородского вуза. Найти его не смогли. Три сообщника по-прежнему живут в области", - сообщил подполковник Росгвардии. 

Сообщалось, что Захар Прилепин намеревается вернуться на СВО, но только после полного восстановления. 

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Теги:
Захар Прилепин Покушение Терроризм
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