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Общество

Нижегородка избивает людей и выкладывает видео с издевательствами

06 мая 2025 15:46  [38] Общество
Нижегородка избивает людей и выкладывает видео с издевательствами

Фото: скриншот программы "Кстати..."

19-летняя жительница Ветлужского района ведет телеграм-канал, куда выкладывает видео с избиениями людей, сообщает программа "Кстати..." (16+). Одно из ее недавних издевательств получило широкую огласку в соцсетях и вызвало возмущение нижегородцев.

Известно, что садистка отдыхала со своими друзьями в одном из баров и начала вести себя агрессивно. Она начала бить другую посетительницу заведения. Очевидцы рассказали журналистам, что за женщину вступился местный житель Иван. После этого на парня набросились сначала друзья девушки, а затем и сама блогерша. Весь процесс молодые люди засняли на телефон.

На видео девушка наносит многочисленные удары ногами и руками по разным частям тела парня, в том числе по лицу. Нижегородка позирует и кривляется на видео, заявляя, что ей ничего за это не будет. Прохожие вызвали скорую помощь.

Местные жители заявляют, что девушка часто снимает такие ролики, в которых издевается над людьми, "чтобы посмеяться", а правоохранители закрывают на это глаза.

"Она часто попивает, покуривает. На этой почте человек непредсказуемый, что угодно творит. Избиение для нее как хобби", - рассказал отец пострадавшего.

На данный момент Ивана выписали из больницы, он находится на амбулаторном лечении. 

В ГУ МВД заявили о начале проверки по факту произошедшего. После результатов медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что СК России возбудит уголовное дело по поручению Бастрыкина из-за нападения на медика в Кстовской ЦРБ.

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Теги:
Ветлужский район Избиение Нападение
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