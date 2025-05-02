В Госдуме призвали наказать учениц нижегородской школы, избивших лощадь Политика

Фото: "Зоопатруль-НН"

В Нижнем Новгороде разгорелся скандал вокруг жестокого обращения с животным в спортивной школе олимпийского резерва по современному пятиборью и конному спорту. Три ученицы проникли в денник к лошади по кличке Иоланта и начали принуждать ее выполнять трюки. Когда животное не подчинялось, девочки избивали его хлыстом, при этом снимая происходящее на видео.

Как отмечают специалисты, выполнение трюков и верховая езда в помещении категорически запрещены. По информации зоозащитников, после инцидента лошадь отказывалась от пищи. У Иоланты зафиксированы рваные раны в области грудной клетки и головы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в комментарии изданию "Подъём" заявил, что ответственность за случившееся должны понести как сами школьницы, так и их наставники. Он подчеркнул, что возраст не может служить оправданием.

"Сегодня закон распространяется на всех, независимо от возраста. Если суд назначит штраф, его, скорее всего, оплатят родители, но суммы там значительные. Процессуальная оценка необходима. Лошадь — умное, доброе и преданное животное. Как вообще рука может подняться на нее?" - возмутился политик.

Бурматов также выразил мнение, что Федерация конного спорта должна рассмотреть вопрос о будущем этих спортсменок:

"Зачем такие спортсмены? Это неэтично. Если им нравится кого-то бить — пусть идут в женский бокс. Там, правда, можно и в ответ получить. Но за свои поступки отвечать придётся в любом случае".

В министерстве спорта Нижегородской области сообщили, что ученицы временно отстранены от тренировок. Вопрос об их отчислении будет рассмотрен на педагогическом совете 5 мая. В школе проводится внутренняя проверка.

По словам представителей ведомства, состояние лошади оценивается как удовлетворительное: "Иоланта потребляет необходимый суточный фураж в полном объёме, спокойно контактирует с людьми".

К расследованию подключились сотрудники полиции и прокуратуры.