Полиция ищет мужчину, напавшего на ребенка в Канавине

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Нижегородские полицейские ищут неизвестного мужчину, который напал на девочку в Канавинском районе.
Как сообщили в пресс-службе нижегородского МВД, предварительно установлено, что инцидент произошел 30 апреля около школы № 168. Также известно, что случившееся запечатлела камера видеонаблюдения.
Очевидец нападения спугнул преступника, и тот скрылся.
После произошедшего в полицию обратилась мама несовершеннолетней.
В настоящее время стражи порядка принимают меры для розыска и задержания подозреваемого.
Ранее сообщалось, что полиция проверяет ДТП на улице Ясной в Нижнем Новгороде, которое якобы устроил ребенок.
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