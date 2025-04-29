Полиция ищет мужчину, напавшего на ребенка в Канавине Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Нижегородские полицейские ищут неизвестного мужчину, который напал на девочку в Канавинском районе.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского МВД, предварительно установлено, что инцидент произошел 30 апреля около школы № 168. Также известно, что случившееся запечатлела камера видеонаблюдения.

Очевидец нападения спугнул преступника, и тот скрылся.

После произошедшего в полицию обратилась мама несовершеннолетней.

В настоящее время стражи порядка принимают меры для розыска и задержания подозреваемого.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет ДТП на улице Ясной в Нижнем Новгороде, которое якобы устроил ребенок.