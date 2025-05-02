Нижегородцы увековечили память Героя Советского Союза Александра Кузнецова

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В Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Героя Советского Союза Александра Михайловича Кузнецова — участника Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ИА "Время Н".
Памятная табличка появилась на фасаде дома №146 по улице Горького, где долгие годы жил фронтовик. В церемонии приняли участие представители городской администрации, ветеранских и волонтерских организаций, школьники, родственники героя и жители района.
Глава города Юрий Шалабаев подчеркнул, что жизнь Героя — пример мужества и самоотверженности для будущих поколений.
Александр Кузнецов ушел на фронт в 19 лет. Он командовал ротой противотанковых орудий. После войны посвятил себя восстановлению сельского хозяйства: сначала работал в колхозе, а затем преподавал в сельскохозяйственном институте.
По словам депутата Госдумы РФ Владислава Егорова, открытие мемориальной доски накануне 80-летия Победы стало важным событием для всего города.
Глава ветеранской организации микрорайона Горьковский Олег Пахомов добавил, что Александр Михайлович был не только отважным воином, но и очень добрым, открытым человеком. Его имя навсегда вписано в Зал Славы музея Победы на Поклонной горе в Москве.
Ранее сообщалось, что в общественном транспорте Нижнего Новгорода появились портреты Героев Советского Союза - уроженцев Горьковской области.
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