Нижегородцы увековечили память Героя Советского Союза Александра Кузнецова Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Героя Советского Союза Александра Михайловича Кузнецова — участника Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ИА "Время Н".

Памятная табличка появилась на фасаде дома №146 по улице Горького, где долгие годы жил фронтовик. В церемонии приняли участие представители городской администрации, ветеранских и волонтерских организаций, школьники, родственники героя и жители района.

Глава города Юрий Шалабаев подчеркнул, что жизнь Героя — пример мужества и самоотверженности для будущих поколений.

Александр Кузнецов ушел на фронт в 19 лет. Он командовал ротой противотанковых орудий. После войны посвятил себя восстановлению сельского хозяйства: сначала работал в колхозе, а затем преподавал в сельскохозяйственном институте.

По словам депутата Госдумы РФ Владислава Егорова, открытие мемориальной доски накануне 80-летия Победы стало важным событием для всего города.

Глава ветеранской организации микрорайона Горьковский Олег Пахомов добавил, что Александр Михайлович был не только отважным воином, но и очень добрым, открытым человеком. Его имя навсегда вписано в Зал Славы музея Победы на Поклонной горе в Москве.

Ранее сообщалось, что в общественном транспорте Нижнего Новгорода появились портреты Героев Советского Союза - уроженцев Горьковской области.