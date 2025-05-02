Нижегородцы смогут бесплатно распечатать портреты для "Бессмертного полка" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы смогут бесплатно распечатать портреты для "Бессмертного полка" (0+). Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

По ее данным, в преддверии Дня Победы в области проводится акция "Мой бизнес помогает. Бессмертный полк". 5 и 6 мая в областном центре "Мой бизнес" в Нижнем Новгороде, а также в его филиалах в 17 муниципалитетах жители региона смогут бесплатно распечатать портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны.

Принять участие в акции можно по предварительной записи или в порядке живой очереди. Помимо печати, сотрудники центров помогут также отсканировать и заламинировать фотографии.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов напомнил, что в годы войны на фронт ушли более 800 тысяч жителей региона, а свыше двух миллионов трудились в тылу. По его словам, каждая нижегородская семья хранит память о своем герое, и портреты этих людей стали символом всенародной акции "Бессмертный полк".

В этом году акция "Бессмертный полк" пройдет в онлайн-формате. Нижегородцы смогут выбрать наиболее удобный способ рассказать о своих героях — разместить фото на транспорте, на стенах памяти или в социальных сетях.

Центр "Мой бизнес" работает в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Здесь можно получить информацию о мерах поддержки бизнеса, а также обратиться на горячую линию по телефону: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Адреса и график работы всех 17 филиалов центра "Мой бизнес" в районах области доступны на официальном сайте мойбизнес52.рф.

Ранее сообщалось, что выставка "Победа ковалась в бою и труде" (0+) открылась в Нижегородском кремле.