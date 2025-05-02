Выставки ко Дню Победы 2025 в Нижнем Новгороде: куда сходить и что посмотреть Афиша

В этом году Великая Победа отмечает 80-летний юбилей. В преддверии 9 Мая по всей стране открываются тематические выставки, посвящённые подвигу советского народа. Нижний Новгород — не исключение. Здесь можно увидеть как модели военной техники, так и архивные фотографии, детские игрушки и личные вещи героев. Редакция НИА "Нижний Новгород" подготовила обзор самых значимых выставок города.

"Великая страна – Великая Победа. 1941–1945" (6+)

Фото: Александр Воложанин

Выставка в Манеже Нижегородского кремля насчитывает девять тематических разделов. Каждый посвящён отдельной сфере, которой особенно коснулась война: медицина, промышленность, сельское хозяйство и другие. Есть разделы о Горьковском рубеже обороны и народных промыслах в годы войны.

Экспозиция включает более 500 экспонатов. Среди них — благодарственное письмо Иосифа Сталина коллективу Борской войлочной фабрики, архивные документы, художественные инсталляции и предметы из личных коллекций регионального военного руководства.

Это первый совместный проект Манежа Нижегородского кремля и Центрального выставочного зала "Манеж" (Санкт-Петербург). Нижегородская часть выставки акцентирует внимание на вкладе Горьковской области в Победу.

Выставка открыта до 20 июля.

"Победа ковалась в бою и труде" (0+)

Фото: минкульт Нижегородской области

В Зачатской башне Кремля разместилась выставка, посвящённая подвигам на фронте и в тылу. Более 300 экспонатов — от масштабных моделей танков и бронеавтомобилей до личных вещей героев-горьковчан.

Первый ярус посвящён труженикам тыла. Здесь можно увидеть, например, логарифмическую линейку главного конструктора ГАЗа Андрея Липгарта и защитное стекло сталевара Николая Кудрина — оба были отмечены государственными наградами.

Второй ярус рассказывает о горьковчанах-фронтовиках. Среди экспонатов — патронная и продуктовая сумка 1941 года, а также знамя 89-й гвардейской Белгородско-Харьковской стрелковой дивизии, сформированной в Горьковской области.

Выставка будет открыта до 5 ноября 2025 года. Доступна по "Пушкинской карте".

"Играем и помним: история войны в игрушках" (6+)

Фото с сайта НГИАМЗ

Выставка в Игрушечном музее рассказывает о детях, чьё детство пришлось на годы войны. Экспозиция включает куклы-медсестёр, солдатиков, машинки и другие игрушки военного времени.

Среди экспонатов — игрушечная фигурка пограничника Никиты Карацупы и его пса Индуса, а также образ Василия Тёркина — героя поэмы Александра Твардовского.

Проект напоминает о том, как даже в тяжёлые годы дети продолжали играть и мечтать, а игрушки становились отражением времени.

Выставка работает в Игрушечном музее на Покровке,8 до конца июля 2025 года.

"Великая Победа: 80 лет мужества и памяти" (0+)

Фото: центр культуры "Рекорд"

Эта художественная выставка доказывает: война — это не только техника и архивы, но и эмоции. В экспозиции — портреты, натюрморты, батальные сцены, которые передают переживания советского народа. Главное чувство, звучащее в каждом произведении, — радость Победы.

Выставка открыта в центре культуры "Рекорд" до 18 мая включительно.

"С "Лейкой" и блокнотом. Военные корреспонденты ТАСС 1941–1945 гг." (0+)

Фото: Русский музей фотографии

Уличная выставка Русского музея фотографии посвящена военным журналистам и фотокорреспондентам ТАСС. Архивные кадры фотохроники включают работы легендарных мастеров — Евгения Халдея, Макса Альперта и других. Некоторые фотографии представлены публике впервые.

Выставка будет работать до 8 июня на пересечении улиц Большой Покровской и Пискунова.

Всего к юбилею Победы в Русском музее фотографии открыты пять тематических выставок. Подробнее о них — на сайте НИА "Нижний Новгород".

Добавим, что празднование Дня Победы в Нижнем Новгороде не ограничится выставками. Торжества (0+) пройдут в каждом районе Нижнего Новгорода, а завершатся — праздничным салютом.