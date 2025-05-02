Пять выставок о ВОВ открылись в нижегородском Русском музее фотографии Афиша

Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области

Русский музей фотографии открыл сразу пять экспозиций (6+), приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Четыре из них размещены в залах музея, а одна — под открытым небом на улице Большой Покровской.

В экспозиции "Люди труда и Победы" (6+) представлено около 60 редких снимков и документов 1930–1960-х годов. Это совместный проект музея с издательством "Русский мир Медиа". Впоследствии планируется выпуск одноимённого художественного альбома.

Выставка "Дороги войны" (6+), подготовленная совместно с Государственным музейно-выставочным центром "РОСФОТО", впервые показывает в Нижнем Новгороде оригиналы кадров, сделанных военными корреспондентами Красной армии. Эти снимки охватывают путь от Москвы до Берлина, проходя через Ленинград, Брянск, Псков, Белоруссию, Украину, Латвию, Польшу и Германию.

Проект "Здравствуйте, мои дорогие" (6+) посвящен фронтовым письмам. В его создании участвовали учащиеся гимназии №53, Дом ветеранов и нижегородцы, поделившиеся семейными архивами. Посетители могут не только увидеть письма, но и прочитать их полностью, перейдя по QR-коду.

"Это очень лиричная, трогательная история. Мы делали выставку с большой любовью к нашей фотохронике, и уверена, она никого не оставит равнодушным", — рассказала директор музея Ксения Федосеева-Царицынская.

Еще одна экспозиция — "Красная нить" (6+) — создана студийцами Школы креативных индустрий. Здесь представлены портреты участников войны и их потомков. Красная нить, проходящая через фотографии, символизирует преемственность поколений и важность сохранения исторической памяти.

На пересечении улиц Большой Покровской и Пискунова разместилась уличная выставка "С „Лейкой“ и блокнотом. Военные фотокорреспонденты ТАСС 1941–1945 гг." (6+). В экспозиции собраны уникальные кадры из архива фотохроники ТАСС, многие из которых ранее не публиковались.

Выставки будут открыты до 8 июня. С 10 мая по ним начнут проводиться экскурсии, доступные владельцам Пушкинской карты. Также в музейном лектории прозвучат главы из поэмы "Василий Теркин" в исполнении актеров Нижегородского ТЮЗа.

Ранее сообщалось, что выставка "Великая страна – Великая Победа. 1941-1945" (6+) открылась в Нижнем Новгороде.