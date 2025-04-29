Нижегородские ученые нашли способ оценить эффективность иммунотерапии глиом Наука

Фото: пресс-служба ПИМУ

Исследователи Приволжского исследовательского медицинского университета создали экспериментальную тест-платформу, которая позволяет оценивать реакцию опухоли мозга на иммунотерапевтическое лечение. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Разработка основана на анализе фрагмента удалённой глиомы — одного из самых агрессивных и распространённых видов опухолей головного мозга. С помощью флуоресцентной время-разрешённой микроскопии метаболического кофактора НАД(Ф)Н специалисты отслеживают изменения в состоянии опухолевых клеток под действием препаратов.

"Глиома остаётся крайне устойчивой к стандартным методам терапии, особенно на поздних стадиях. Мы сосредоточились на изучении препаратов-ингибиторов иммунных контрольных точек, которые уже продемонстрировали высокую эффективность при лечении других злокачественных опухолей, включая случаи полного выздоровления", — отметил врач-нейрохирург Университетской клиники ПИМУ Константин Яшин.

Суть платформы заключается в наблюдении за поведением лимфоцитов пациента. Если при взаимодействии с опухолевыми клетками иммунные клетки активируются и демонстрируют рост энергетического потенциала, они способны разрушить опухоль. В случае истощения лимфоцитов — даже при продолжающемся лечении — рост опухоли продолжается.

По словам разработчиков, новая система может быть полезна как для предварительного подбора терапии, так и для корректировки уже назначенного лечения. В перспективе её планируется использовать для тестирования иммунотерапии и при других типах опухолей.

"Недавно аналогичная методика была применена при меланоме, где иммунотерапия считается основным методом лечения. Платформа точно предсказала реакцию пациента на терапию, что полностью подтвердилось в дальнейшем клиническом наблюдении", — рассказала старший научный сотрудник НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ПИМУ Диана Южакова.

Отметим, что в настоящее время иммунотерапия официально не входит в стандартные протоколы лечения глиом. Однако она активно исследуется как возможная альтернатива традиционным методам.

Ранее сообщалось, что нижегородские ученые приблизились к созданию лекарства от рака.