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Экономика

Спрос на акушерок резко вырос в Нижегородской области

06 мая 2025 14:55  [3] Экономика
Спрос на акушерок резко вырос в Нижегородской области

Рынок труда в сфере здравоохранения продолжает меняться: в Нижегородской области за последний год спрос на акушерок увеличился на 38%. При этом потенциальный доход специалистов в регионе достиг 75 тысяч рублей, что на 5 тысяч больше, чем годом ранее. Такие данные приводит исследование аналитической команды платформы hh.ru.

С начала текущего года по всей России работодатели разместили свыше 3 тысяч вакансий для акушерок. Наибольшее количество предложений поступило из Москвы (16% от общего числа), Санкт-Петербурга (8%), а также Московской (7%) и Новосибирской (5%) областей.

Наибольший прирост числа вакансий зафиксирован в Республике Коми — спрос на специалистов в этой сфере вырос в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом. Существенный рост также наблюдался в Ставропольском крае (+58%), Курской (+55%) и Архангельской (+39%) областях.

По оценкам аналитиков, в целом по стране количество вакансий превышает число соискателей. На одну открытую позицию в среднем приходится 0,9 резюме, что указывает на дефицит кадров. В Нижегородской области ситуация еще острее: здесь на одну вакансию приходится всего 1,1 резюме, что в четыре раза ниже общепринятой нормы.

Средняя предлагаемая заработная плата для акушерок в России сегодня составляет 82,2 тысячи рублей. Это на 4% больше, чем в прошлом году, и превышает средний уровень доходов по рынку более чем на 8 тысяч рублей.

Однако запросы кандидатов зачастую выше: большинство акушерок рассчитывают на зарплату от 100 тысяч рублей. Именно такие условия готовы предложить работодатели в Москве (в среднем 135,5 тысячи рублей), Забайкальском крае (135 тысяч), Московской и Новгородской областях, а также в Удмуртии (по 100 тысяч рублей).

В то же время самые низкие оклады зафиксированы в Алтайском крае и Волгоградской области — 45 и 50 тысяч рублей соответственно.

Ранее стала известна зарплата сотрудников скорой помощи в Нижегородской области.

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Теги:
Зарплата Здравоохранение Трудоустройство
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