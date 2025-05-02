Воспитанник нижегородского детского дома Валерий Бобылев погиб на СВО Происшествия

Воспитанник Богоявленского детского дома в Нижегородской области Валерий Бобылев погиб на СВО. Об этом сообщили в учреждении.

Там отметили, что Валера оставил в сердцах тех, кто его знал, неизгладимый след благородства и самопожертвования.

"Его стойкость и мужество в нелёгких ситуациях вдохновляли окружающих, давали надежду и веру в искреннюю любовь к родине", - подчеркнули в детдоме.

Высказался по поводу гибели Валерия и гендиректор футбольного клуба "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов. В своем канале в телеграм-канале он написал, что нет слов, чтобы выразить свою боль от смерти друга.

Ранее сообщалось, что семье погибшего телеоператора Андрея Панова передали орден Мужества.