Семье погибшего телеоператора Андрея Панова передали орден Мужества Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В администрации Сормовского района Нижнего Новгорода сегодня прошла церемония вручения ордена Мужества семье Андрея Панова — оператора телеканала "Звезда", погибшего в зоне специальной военной операции.

На мероприятии собрались родные журналиста, его друзья, коллеги, а также представители медиасферы. Среди приглашённых был советник президента по информационному вещанию АО "ТО "Красная Звезда" Алексей Харьков.

Государственную награду передала заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Светлана Горбунова. Орден и удостоверение были вручены сыну Андрея Панова для хранения в семье. На церемонии также присутствовали супруга погибшего журналиста Екатерина Подвигина и его мать Валентина Панова.

После вручения награды слово предоставили тем, кто знал Андрея лично. Прозвучали слова скорби и поддержки в адрес его близких.

"Он действительно любил свою страну, любил свою семью, любил до безумия своего сына. Он работал честно и добросовестно", — цитирует Валентину Панову телеканал "Звезда".

Андрей Панов погиб 24 марта этого года, когда украинские националисты нанесли удар из РСЗО HIMARS по автомобилю с журналистами вблизи села Михайловка в Луганской Народной Республике.

На месте погибли сам оператор, водитель съёмочной группы Александр Сиркели и корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Позже в больнице от тяжёлых осколочных ранений скончался и корреспондент Никита Гольдин, за жизнь которого врачи боролись почти месяц.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил всех четырёх журналистов орденами Мужества, отметив их самоотверженность и профессионализм при выполнении служебного долга.

Следком РФ возбудил уголовное дело по факту гибели Андрея Панова, Никиты Гольдина, Александра Сиркели и Александра Федорчака. В ведомстве заявили, что виновные будут установлены и понесут ответственность.