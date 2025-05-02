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Общество

Нижегородцам требуется 185 тысяч рублей на отпуск мечты

06 мая 2025 19:19  [3] Общество
Нижегородцам требуется 185 тысяч рублей на отпуск мечты

Фото: Кира Мишина

Жители Нижнего Новгорода в 2025 году готовы потратить на отдых в среднем 58 тысяч рублей на одного человека. Однако, по их мнению, идеальный отпуск обошёлся бы в 185 тысяч рублей на человека. Такие данные приводит исследование сервиса SuperJob.ru.

При этом 22% опрошенных нижегородцев признались, что в этом году вовсе не располагают средствами для поездки в отпуск.

В целом по стране бюджет на недельный отдых составляет 52 тысячи рублей на человека. В то же время стоимость "отпуска мечты" россияне оценивают в среднем в 190 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом реальные отпускные бюджеты выросли на 4%, а воображаемая идеальная путёвка подорожала на 9%.

Каждый четвёртый россиянин (24%) сообщил, что не может позволить себе отпуск в этом году.

Исследование также показало, что женщины планируют более скромные траты на отдых — в среднем 49 тысяч рублей, тогда как мужчины готовы выделить 56 тысяч. При этом и представления о "идеальном отпуске" у них отличаются: мужчины считают, что на него нужно 220 тысяч рублей, а женщины — 170 тысяч.

Возраст также влияет на отпускной бюджет. Молодые люди до 35 лет рассчитывают в среднем на 55 тысяч рублей, а россияне старше 45 лет — на 50 тысяч. Интересно, что самые высокие ожидания от отпуска у людей в возрасте от 35 до 45 лет — 200 тысяч рублей. Это больше, чем у более молодых (170 тысяч) и у старших респондентов (180 тысяч).

Как показало исследование, чем выше доход, тем больше россияне готовы тратить как на реальный отдых, так и на воображаемый идеальный.

Среди городов-миллионников лидером по отпускным расходам остаётся Москва — здесь жители тратят на недельный отдых в среднем 70 тысяч рублей на человека. Далее следуют Красноярск (68 тысяч) и Екатеринбург (67 тысяч).

Наибольший рост отпускных бюджетов за год зафиксирован в Омске и Волгограде — по +10%, а также в Санкт-Петербурге — +9%.

Что касается "отпусков мечты", то самые высокие запросы у москвичей и красноярцев — по 220 тысяч рублей. За ними следуют жители Казани (210 тысяч), Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону (по 200 тысяч рублей). Больше всего за год сумма идеального отпуска выросла в Волгограде (+15%), Москве (+13%) и Екатеринбурге (+12%).

Ранее сообщалось, что 14% нижегородцев решили продлить майские праздники в 2025 году при помощи отгулов.

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