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Общество

Опубликован топ-5 самых богатых директоров школ Нижнего Новгорода

06 мая 2025 17:14  [216] Общество
Опубликован топ-5 самых богатых директоров школ Нижнего Новгорода

Среди директоров школ Нижнего Новгорода в 2024 году самую высокую заработную плату получала Ирина Горячкина — руководитель образовательного учреждения № 183, расположенного в Сормовском районе. Среднемесячный доход директора 183 школы составил 223 171 рубль, следует из отчета на сайте мэрии.

Ненамного отстала от лидера рейтинга Ольга Зудихина, возглавляющая школу №156, также находящуюся в Сормове. В течение года она зарабатывала в среднем 215 925 рублей ежемесячно.

Третью позицию заняла Надежда Жукова — директор школы № 118 в Московском районе. Её среднемесячная зарплата составила 204 946 рублей.

На четвёртом месте оказалась Ирина Маркина, руководящая школой № 141 в Сормовском районе. Её доход в месяц составил 204 721 рубль.

Пятёрку самых высокооплачиваемых директоров школ замыкает Наталья Фомичева из Канавинского района. Она возглавляет школу № 168 и в 2024 году получала в среднем 203 134 рубля в месяц.

Ранее сообщалось, что зарплата учителей в Нижнем Новгороде за год выросла на 18%.

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Теги:
Зарплата Образование
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