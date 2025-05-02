Опубликован топ-5 самых богатых директоров школ Нижнего Новгорода Общество

Среди директоров школ Нижнего Новгорода в 2024 году самую высокую заработную плату получала Ирина Горячкина — руководитель образовательного учреждения № 183, расположенного в Сормовском районе. Среднемесячный доход директора 183 школы составил 223 171 рубль, следует из отчета на сайте мэрии.

Ненамного отстала от лидера рейтинга Ольга Зудихина, возглавляющая школу №156, также находящуюся в Сормове. В течение года она зарабатывала в среднем 215 925 рублей ежемесячно.

Третью позицию заняла Надежда Жукова — директор школы № 118 в Московском районе. Её среднемесячная зарплата составила 204 946 рублей.

На четвёртом месте оказалась Ирина Маркина, руководящая школой № 141 в Сормовском районе. Её доход в месяц составил 204 721 рубль.

Пятёрку самых высокооплачиваемых директоров школ замыкает Наталья Фомичева из Канавинского района. Она возглавляет школу № 168 и в 2024 году получала в среднем 203 134 рубля в месяц.

Ранее сообщалось, что зарплата учителей в Нижнем Новгороде за год выросла на 18%.