Озвучена зарплата сотрудников скорой помощи в Нижегородской области Экономика

Спрос на специалистов скорой медицинской помощи в России значительно вырос. Об этом свидетельствуют данные сервиса hh.ru.

В течение 2024 года российские работодатели разместили на платформе более 3 тысяч вакансий, связанных с работой на скорой. Больше всего предложений зафиксировано в Москве.

По итогам года медианная зарплата работников скорой помощи в среднем по стране достигла 80 тысяч рублей. Самые высокие доходы предлагались в Магаданской области и Камчатском крае — около 200 тысяч рублей.

В Нижегородской области средняя предлагаемая зарплата для сотрудников скорой составила 70 тысяч рублей. За год этот показатель вырос на 5,5 тысячи рублей.

Несмотря на высокий спрос на врачей и младший медицинский персонал, настроения среди самих медиков остаются неоднозначными. Согласно опросу, 35% работников медицинской сферы оценили свою работу на "тройку".

Кроме того, 11% респондентов выразили желание уйти в самостоятельную деятельность, открыв собственное ИП или перейдя в статус самозанятого.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области впервые за несколько лет зарегистрировано превышение числа новых сотрудников в системе здравоохранения над числом уволившихся.

Также мы рассказывали, что самая высокая зарплата среди нижегородских медиков у главврача роддома №4 Эльвиры Биткиной. Специалист получает более 300 тысяч рублей в месяц.