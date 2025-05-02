Трамвайные пути на Бекетова начали проверять специальным вагоном Общество

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

В Нижнем Новгороде специалисты приступили к технической проверке трамвайных путей на улице Бекетова.

Работы выполняются с использованием специализированного вагона-вышки, который позволяет не только проверить состояние рельсов, но и оценить исправность контактной электросети.

По словам директора компании "Экологические проекты" Евгения Грабовского, проверка займет несколько дней. В случае, если в ходе тестирования не будет обнаружено существенных дефектов, движение трамваев по улице Бекетова возобновится.

"Обкатка трамвайных путей продлится в течение нескольких дней. Приложим все усилия, чтобы осуществить это как можно скорее", — отметил Грабовский.

Проверка проводится в рамках подготовки к полному запуску маршрута после завершения ремонтных и восстановительных работ.

Ранее стало известно о планах по ремонту трамвайных путей в Нижнем Новгороде.