Трамвайные пути на Бекетова начали проверять специальным вагоном

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В Нижнем Новгороде специалисты приступили к технической проверке трамвайных путей на улице Бекетова.
Работы выполняются с использованием специализированного вагона-вышки, который позволяет не только проверить состояние рельсов, но и оценить исправность контактной электросети.
По словам директора компании "Экологические проекты" Евгения Грабовского, проверка займет несколько дней. В случае, если в ходе тестирования не будет обнаружено существенных дефектов, движение трамваев по улице Бекетова возобновится.
"Обкатка трамвайных путей продлится в течение нескольких дней. Приложим все усилия, чтобы осуществить это как можно скорее", — отметил Грабовский.
Проверка проводится в рамках подготовки к полному запуску маршрута после завершения ремонтных и восстановительных работ.
Ранее стало известно о планах по ремонту трамвайных путей в Нижнем Новгороде.
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